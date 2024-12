PAREDES: “Grande prova per 70 minuti, poi un episodio ha cambiato la partita. Bove? Ho i brividi anche ora…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Leandro Paredes parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Atalanta.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Hai un pensiero per Bove?

“Sì sì, un po’ quello che è stato detto. Stavo guardando la partita e all’inizio non capivo. Ho i brividi anche ora. Mando un forte abbraccio a lui e alla famiglia perché hanno passato un momento brutto”.

Dopo l’autogol ti ho visto con le mani nei capelli, forse perché hai capito che un episodio negativo poteva condizionare la partita. Sei d’accordo?

“Sì, al 100%. Come hai detto penso che fino a quel momento abbiamo fatto una grandissima prestazione. Dispiace perché quell’episodio ha deciso la partita ma bisogna solo guardare avanti e pensare alla prossima”.

Questo modulo e il contributo di mister Ranieri sono il punto di partenza per le prossime partite?

“Sicuramente dobbiamo ripartire dalla prestazione e da quello che ci chiede il mister. Da domani dobbiamo pensare a fare meglio di stasera. Dopo Londra non era facile fare una partita così, contro una squadra come l’Atalanta. Fino al 70′ abbiamo fatto una grande prestazione e dobbiamo ripartire da questo”.

Ritrovare i vostri tifosi vi porta ad andare avanti in maniera più propositiva?

“Sicuramente, bisogna solo ringraziare i tifosi. In un momento come questo non è facile cantare per tutta la partita come fanno loro, in altre città non succede. Dobbiamo ringraziare e ripartire da questo, perché sicuramente anche loro stanno vedendo una Roma cambiata”.

