PAREDES: “Mai detto che sarei tornato ora in Argentina, ho un contratto da rispettare. Il Porto? Lotteremo fino alla fine”

NOTIZIE AS ROMA – Intercettato da ESPN a bordocampo prima della sfida contro il Porto, Leandro Paredes ha commentato i tanti rumors sul suo futuro e sul mancato ritorno al Boca Juniors nel mercato di gennaio: “Sono sempre stato molto chiaro con le mie dichiarazioni: non ho mai detto che sarei tornato in Argentina adesso” Il centrocampista ha poi aggiunto: “A novembre, quando ho avuto l’opportunità di dirlo, sono stato molto chiaro, ho detto che avevo un contratto da rispettare“.

Paredes ha poi parlato a Sky Sport nel corso del prepartita contro i portoghesi. Queste le sue dichiarazioni all’emittente satellitare:

Su Dovbyk.

“Sappiamo che è importante ma i giocatori che abbiamo sono forti e penso che possiamo fare bene”.

Sull’andata.

“Sì, sono tutte difficili le partite dobbiamo affrontare ogni partita al meglio perché sono forti”.

Quanto è importante questa gara?

“Sono queste le partite dove dobbiamo dimostrare di essere all’altezza di questo palcoscenico”.

Che gara ti aspetti?

“Come ho detto, abbiamo una squadra per lottare fino alla fine e questo faremo”.