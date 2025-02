(LIVE!) ROMA-PORTO: 2-1 (26′ Omorodion, 35′, 39′ Dybala). Intervallo: giallorossi avanti in rimonta grazie a due magie della Joya

AS ROMA NEWS – Gara di ritorno del playoff di Europa League di scena all’Olimpico: la Roma, a distanza di una settimana dalla gara di andata, torna ad affrontare il Porto. L’1 a 1 del Do Dragao è un buon risultato per i giallorossi, che però per garantirsi gli ottavi di finale dovranno battere la squadra di Anselmi. Stesso discorso per i portoghesi, che dovranno tentare il colpaccio per proseguire il cammino in Europa.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

45′ – INTERVALLO. Roma avanti 2 a 1: Omorodion segna in rovesciata alla prima occasione del Porto, propiziata da un errore di Svilar, poi però si scatena Dybala che in meno di cinque minuti ribalta il match con due gol da fuoriclasse. I giallorossi avrebbero subito dopo la chance di chiuderla, ma Diogo Costa prima e Otavio poi salvano la porta.

43′ – OCCASIONE ROMA! Mancini colpisce di testa, salva Diogo Costa, poi è Otavio sulla linea a dire di no a Ndicka!

41′ – Ammonito Anselmi per proteste.

39′ – GOL GOOOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! DYBALA!! Il campione! Altra giocata di classe in area con sinistro sul primo palo a sorprendere Diogo Costa! La Joya ribalta il match con due magie!

35′ – GOOOOOOOOOOOOOL!! DYBALA!! Duetto perfetto con Shomurodov, la Joya entra in area e batte con l’esterno sinistro il portiere avversario! Partita rimessa in equilibrio!

30′ – Ammonito Nehuen che stende El Shaarawy.

28′ – Ammonito Dybala per un fallo su Otavio.

26′ – GOL DEL PORTO. Segna Omorodion in rovesciata dopo un batti e ribatti in area, con Svilar e Mancini che avevano salvato la porta giallorossa, ma poi il centravanti ha inventato la magia portando avanti i lusitani.

25′ – Ammonito Otavio, graziato in precedenza: fallaccio in ritardo su Dybala.

14′ – ROMA PERICOLOSA! Bel cross di Pellegrini a centro area, Shomurodov stacca di testa ma non impatta bene e la palla sfila sul fondo.

11′ – Pericoloso Pepè che si inserisce centralmente, palla in angolo.

5′ – OCCASIONE ROMA! Cross di Celik, inserimento di Pellegrini che di testa manda di poco alto.

5′ – Subito colpito duro Dybala, l’arbitro non estrae il giallo a Otavio. Protesta l’Olimpico.

0′ – Fischio di Letexier, comincia Roma-Porto!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 17:45 – La Roma comunica la sua formazione titolare per affrontare il Porto: out Hummels, in difesa c’è ancora Celik. A destra gioca El Shaarawy, spazio a Pellegrini sulla trequarti. Shomurodov prende il posto dell’infortunato Dovbyk.

Ore 17:40 – Questa la formazione ufficiale del Porto: Diogo Costa; Otavio, Perez, Djalo; F. Moura, Varela, Eustaquio, Joao Mario; Fabio Vieira, Omorodion, Pepé.

Ore 17:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini, Shomurodov.

Ore 17:10 – Artem Dovbyk non ci sarà contro il Porto: il giocatore ha accusato un problema muscolare all’adduttore nella rifinitura di ieri. Lo fa sapere Filippo Biafora de Il Tempo.

Ore 16:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso sopra la Capitale, non sono previste precipitazioni. Terreno di gioco in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali nelle due squadre: nella Roma da sciogliere gli ultimi dubbi legati a Hummels, Celik e Pellegrini.

ROMA-PORTO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini, Shomurodov. All.: Ranieri.

A disp.: De Marzi, Gollini, Rensch, Abdulhamid, Hummels, Soulè, Nelsson, Baldanzi, Pisilli, Sangare.

PORTO (3-4-3): Diogo Costa; Otavio, Perez, Djalo; F. Moura, Varela, Eustaquio, Joao Mario; Fabio Vieira, Omorodion, Pepé. All.: Anselmi.

A disp.: Claudio Ramos, Samuel Portugal, Marcano, Williamo Gomez, Zaidu, Namaso, Andrè Franco, Perez, Gul, Goncalo Borges, Rodrigo Mora, Ze Pedro.

Arbitro: Letexier (Francia). Assistenti: Mugnier-Rahmouni. IV Uomo: Vernice. Var: Delajod. Avar: Millot.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini