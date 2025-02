EL SHAARAWY: “Qualificazione meritata, grande reazione della squadra. In Europa possiamo fare un grande percorso”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stephan El Shaarawy parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Porto. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di ritorno del playoff Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico:

La Roma è promossa a pieni voti, sei d’accordo?

“Sì, penso che abbiamo meritato il passaggio del turno. Oggi, dopo il gol subito, non eravamo in difficoltà e abbiamo avuto una grande reazione, molto intensi e determinati a ribaltare la partita e lo abbiamo fatto con due grandi gol di Dybala e con Pisilli”.

Che prospettiva c’è per la Roma in Europa?

“In Europa sappiamo il percorso che abbiamo fatto in questi anni e quello che ci può dare. Vivere serate come queste ti dà molta fiducia per le altre. Anche se sulla carta non ci sono tante squadre più forti di altre, ma si è visto anche contro il Porto che può succedere qualsiasi cosa. Poi quando giochiamo davanti ai nostri tifosi è una forza in più e ci danno sempre un grandissimo supporto”.

Sulla tua fase difensiva.

“Da quando è arrivato Mourinho ho cambiato modo di giocare, un pochino più indietro rispetto a prima, con Allegri facevo entrambe le fasi e adesso mi sono adattato con grande disponibilità e abnegazione. I numeri realizzativi sono calati, però c’è grande disponibilità nell’aiutare la squadra e in fase difensiva, perciò non c’è nessun problema”.

Dove la collochi e dove può ancora migliorare questa squadra?

“Penso che ha ampi margini di crescita. Il cambio di allenatore all’inizio eravamo in un momento in cui pensavamo di riuscire a uscire dalle difficoltà. Ranieri ha portato un po’ di tranquillità dato che conosce l’ambiente. In Europa penso che possiamo fare un grande percorso perché abbiamo le qualità per farlo e lo abbiamo dimostrato in questi anni, è un obiettivo e ci puntiamo molto”.

Cos’è per te Dybala?

“Lo conosciamo tutti, capisci quanto sia forte solo una volta che lo vedi in allenamento. È un grande giocatore che a volte ci risolve le partite e siamo contenti di averlo”.