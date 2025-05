PAREDES: “Quel gol è stata una grandissima emozione. Champions? Abbiamo un’opportunità importante”

Leandro Paredes parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Milan. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

Cosa significa tornare e segnare in una partita così importante?

“Per me è una grandissima emozione. Entrare con i miei figli in questo stadio, con questa gente e con una partita così importante per tornare in Champions”.

La Champions è ancora possibile?

“Ci proveremo, abbiamo un’opportunità importante domenica. Speriamo di arrivarci bene”.