Paredes spinge per il Boca e chiama Dybala: “Vieni anche tu, gli amici giocano insieme”

Leandro Paredes vuole tornare al Boca Juniors, e non da solo. Secondo quanto riportato da TyC Sports, il centrocampista della Roma avrebbe lanciato un invito esplicito all’amico Paulo Dybala: “Basta, vieni anche tu, gli amici giocano insieme”. Una frase pronunciata durante un allenamento privato tra i due, che conferma quanto il sogno argentino di Paredes sia già cominciato — almeno nella sua testa.

Il ritorno al Boca sembrava cosa fatta fino a pochi giorni fa, grazie a una clausola da 3,5 milioni di euro che il club argentino avrebbe potuto attivare per riportarlo a casa. Ma quella scadenza è ormai passata nel nulla, e adesso la trattativa dovrà ripartire da zero.

La Roma, che con la cessione sperava di generare una plusvalenza utile per il Fair Play Uefa, non intende regalare il giocatore. A Trigoria sono stati chiari: o si torna a parlare su cifre vicine a quelle previste inizialmente, oppure Paredes resterà nella Capitale per onorare l’ultimo anno di contratto.

Il cambio in panchina, però, potrebbe accelerare gli scenari: con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, il centrocampista campione del mondo rischia di avere un ruolo più marginale nel nuovo progetto tecnico. Da qui la volontà di rimettersi in gioco in patria e, magari, portare con sé anche la Joya. Dybala, per ora, resta in giallorosso. Ma il pressing dell’amico Paredes è ricominciato.