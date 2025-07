CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 3 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Si scalda la pista Mikautadze

Gasperini vuole un jolly offensivo e la Roma punta Mikautadze (23) del Lione: la pista si sta scaldando, con il calciatore che ora comincia a spingere per la cessione. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Occhio al Sunderland di Ghisolfi che è sulle tracce dell’attaccante. (Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport)

Ore 10:15 – Ajax, Fulahm e Besiktas su Celik

Qualcosa si muove per Zeki Celik (28). Secondo quanto riferito dal giornalista turco Ekrem Konur, il futuro dell’esterno in giallorosso sarebbe in bilico: il rinnovo contrattuale con i giallorossi non è una priorità e hanno mostrato interesse Fulham, Besiktas e Ajax.

Ore 10:00 – Il Milan si informa per Dovbyk

Asse caldo Roma-Milan: i rossoneri hanno chiesto informazioni per Artem Dovbyk (27). Gimenez (24) non è intoccabile, non si esclude un clamoroso scambio…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Anche Sildilla del Friburgo in corsa per la destra

Non solo Wesley e Zortea. Ricky Massara sta valutando il profilo di Kiliann Sildilla (23) del Friburgo per la fascia destra. (Leggo)

Ore 8:20 – La Roma blinda Mannini

Mattia Mannini (19), classe 2006 cresciuto nel vivaio giallorosso, resterà alla Roma almeno fino al 2028. Jolly tecnico e creativo – può giocare da terzino, mezzala o trequartista – ha attirato l’interesse di diversi club, ma la società ha rifiutato ogni offerta. A Trigoria sono convinti: può diventare una stella. (Corriere dello Sport)

Ore 7:00 – Scambio Gollini-Sportiello tra Roma e Milan

Spunta una nuova idea di mercato sull’asse Roma-Milano: starebbe prendendo corpo l’ipotesi di uno scambio di portieri tra i due club. L’operazione vedrebbe il trasferimento di Pierluigi Gollini (30) in rossonero, con Marco Sportiello (33) che compirebbe il percorso inverso approdando nella Capitale in uno scambio alla pari. (Gianlucadimarzio.com)

