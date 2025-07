FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 2 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – FFP, venerdì il verdetto UEFA: la Roma attende

Venerdì a Nyon la UEFA esaminerà la posizione della Roma in merito al Fair Play Finanziario. Il club ha ceduto Dahl, Le Fée, Zalewski e Abraham (trasferitosi ieri a Istanbul per 17 milioni complessivi). Attesa una multa da circa 4 milioni, ma a Trigoria regna l’ottimismo: improbabile una sanzione tecnica come la riduzione della lista UEFA. (Il Messaggero / La Repubblica)

Ore 8:00 – Bove torna alla Roma, rebus futuro

Edoardo Bove è rientrato ufficialmente alla Roma dopo il mancato riscatto della Fiorentina, che non ha potuto esercitarlo a causa del malore cardiaco che lo ha colpito a dicembre. Il centrocampista, 23 anni, ha superato vari esami clinici e attende il via libera definitivo entro fine luglio. Ma in Italia, con un defibrillatore sottocutaneo, non può giocare. Premier League e Bundesliga restano le ipotesi più concrete. La Fiorentina non lo ha salutato pubblicamente: un segnale che lascia aperto uno spiraglio per un ritorno in viola. (Leggo)

