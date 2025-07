Calciomercato Roma: il Milan prende informazioni su Dovbyk. Ipotesi scambio con Gimenez

Il calciomercato estivo potrebbe riservare un intreccio sorprendente sull’asse Roma-Milan. Come rivelato dal giornalista Attilio Malena ai microfoni di Rete Sport, i rossoneri hanno messo nel mirino Artem Dovbyk, attaccante della Roma, per il quale sono state prese informazioni.

Il centravanti ucraino, arrivato alla Roma la scorsa estate per circa 35 milioni di euro dal Girona, ha dimostrato di avere grandi capacità realizzative, ma non sembra ancora convinto del tutto il nuovo tecnico Gasperini, che potrebbe essere aperto a una cessione se arrivasse un’offerta interessante.

Il Milan, dal canto suo, valuta la possibilità di rinforzare il reparto offensivo con un giocatore dal profilo di Dovbyk, profilo gradito a Max Allegri. La novità è che Santiago Gimenez, centravanti acquistato dal Feyenoord lo scorso gennaio, non è considerato intoccabile dai rossoneri. Per questo non si esclude un clamoroso scambio tra i due attaccanti.

Per ora i rossoneri hanno preso informazioni su Dovbyk, manifestando un certo interesse per il centravanti ucraino. Sondaggi esplorativi che potrebbero portare a nuovi e inaspettati scenari di mercato.

Fonte: Rete Sport