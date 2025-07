“ON AIR!” – ROSSI: “Zortea acquisto più intelligente di Wesley”, CASANO: “Occhio alla pista Chiesa”, CORSI: “100 milioni per il mercato? Non ci speravo”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Zortea come profilo mi sembra adatto. Non so se sia giusto per una Roma ambiziosa, ma lo scorso campionato è stato uno dei migliori esterni destri, è veramente a tutta fascia, fa tutti i ruoli. Gasperini lo aveva ceduto? Sì, ma allora era un pischello, e all’Atalanta il tecnico poteva contare su un’abbondanza diversa. Se hai Saud e Celik invece, beh allora ti prendi Zortea. Ha l’età giusta, le caratteristiche giuste per Gasperini, e investire 5-6 milioni per lui sarebbero giustificati. Può essere un nome interessante e intelligente. La Roma può fare una botta da 25-30 milioni, e io non la farei per il terzino. Io tra Zortea a 6-7 milioni e Wesley a 30 mi prendo Zortea a 6-7…”

Angelo Di Livio (Rete Sport): “Il grande tema su Dybala è se può reggere certi allenamenti. Gasperini se mette delle regole ben precise, che devono stare tutti a duemila…lui ha un periodo in cui riesce a fare cose straordinarie, e le sue qualità non si discutono, ma devi avere pronta un’alternativa. Secondo me il giocatore forte la Roma lo deve fare a sinistra. Chiesa secondo me unisce tutti: Gattuso lo ha detto, se vuole tornare in Nazionale deve giocare. E la squadra che può garantirgli un posto da titolare è la Roma…”

Attilio Malena (Rete Sport): “E’ ora di quagliare, Massara sta lavorando su obiettivi chiari. Wesley resta uno dei primi obiettivi, la Roma ha avuto dei contatti col Flamengo e con l’agente chiedendo chiarezza sui costi. Col Milan a parte lo scambio Gollini-Sportiello, so che i rossoneri hanno chiesto informazioni su Dovbyk…Gimenez non è intoccabile, e attenzione a questa ipotesi abbastanza clamorosa di uno scambio che non è da escludere. Se lo farei? Un pensierino ti viene, però io non lo farei…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Per me il prezzo di Lucumì non può essere 28 milioni della clausola rescissoria, non può costare più di una ventina di milioni. Il Bologna lo ha acquistato a 6-7 milioni, per cui già rivenderlo a 20 oggi sarebbe per loro una maxi plusvalenza… E’ da un po’ che non si parla di Chiesa: il Napoli sta facendo altre scelte, la Juve non lo riprende, il Milan ha Leao da quella parte…non è che la Roma zitta zitta sta aspettando…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Cento milioni per il mercato? Non vorrei che Gasperini stesse spingendo sui giornali, ma se lo fa con la Gazzetta lo fa con il giornale sbagliato. Ma voi ci credete che la Roma ha un budget per il mercato di 100 milioni al netto delle cessioni? Io sinceramente non ci speravo…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Cento milioni di budget non sono tantissimi se devi comprare cinque giocatori…sono venti milioni a giocatore…è un modo carino per raccontarti una storia non così carina, diciamo normale…Io speravo che 100 milioni li potesse spendere per tre giocatori di un certo livello…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “E’ vero che non sei arrivato a dama con l’obiettivo plusvalenze fissato per il 30 giugno, ma hai un dialogo aperto con la Uefa anche per garantire qualche ricavo in più che non sia per forza legato alle cessioni di calciatori, come ad esempio accordi o sponsorizzazioni che portano ricavi. La Roma attende una comunicazione sulla decisione della Uefa: pagherà una multa e si metterà un punto, sperando che l’anno prossimo se ne sia usciti in maniera definitiva…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma deve sistemare i conti, perchè non possiamo stare a fare i commercialisti a ogni sessione di mercato… Fuori Dybala per prendere Vlahovic? Ma l’attaccante della Juve prende 12 milioni l’anno, penso sia davvero fuori target…E’ in scadenza 2026 e potrebbe anche aspettare per liberarsi a zero. A me piace tanto, quando stava alla Fiorentina speravo che la Roma potesse prenderlo. Ma ora per me è un’operazione impossibile…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mikautadze o Krstovic? Il primo non l’ho visto manco in cartolina. Il secondo per me è uno che potenzialmente ci potrebbe stare. Poi sappiamo che il Lecce non è la Roma, ed è da verificare sul campo. Ma è un ragazzo forte, di personalità. Ti serve anche un Lookman, devi trovare quel tipo di calciatore…”

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio): “Chi prenderei tra Mikautadze e Krstovic? Non lo so, sono due attaccanti totalmente diversi. Uno attacca lo spazio, l’altro è più individualista. Krstovic ci prova sempre a trovare la porta: di destro, di sinistro, di testa…bisognerebbe chiedere a Gasperini…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Krstovic non mi convince per una grande squadra come la Roma, Mikautadze ha caratteristiche differenti e ha fatto tanti gol in nazionale, mi sembra uno che può crescere. Il campionato francese lo sottovalutiamo. Secondo me può giocare da solo o insieme a Dovbyk. A Gasperini piacciono questi tipi di giocatori, non vuole giocare per forza con il centravanti d’area. Io credo che quella possa essere una soluzione. Non mi intestardirei nel prendere una prima punta…”

Paolo Marcacci (Radio Radio): “Se arrivassero davvero Zortea, De Cuyper, Lucumì, O’Riley e Mikautadze darei un voto alto al mercato della Roma. Sono tutti profili strutturati al calcio di Gasperini, sarebbe un mercato da 8. Però mi sembra che con questi cinque acquisti supereresti i 100 milioni, si arriverebbe ai 120 più o meno. Ma sarebbe certamente un mercato che Gasp promuoverebbe in assoluto per numeri e per caratteristiche…”

Redazione Giallorossi.net