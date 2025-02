PARMA-ROMA 0-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Terza vittoria consecutiva in trasferta in campionato per la Roma, che passa anche sul campo del Parma: decide una prodezza di Soulè su punizione. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Tardini per affrontare gli emiliani nel match valido per la venticinquesima giornata di campionato:

Svilar 6 – Il Parma tira poco in porta: nel primo tempo Bonny lo spaventa ma senza inquadrare la porta. Nel secondo, complice l’inferiorità numerica, i ducali non lo impensieriscono mai.

Celik 6,5 – Il turco conferma che Ranieri può fidarsi di lui: altra partita efficace da centrale di destra, con qualche pericolosa incursione in area avversaria.

Mancini 6,5 – A suo agio nel ruolo di perno della difesa a tre. Duella con Bonny, vince il confronto. Colpito alla caviglia, Ranieri preferisce tenerlo fuori. Dal 46′ Nelsson 6 – Fa il suo dovere.

Ndicka 6 – Insostituibile, forse anche per mancanza di alternative: l’ivoriano porta a casa la prestazione senza troppi affanni.

Saelemaekers 5 – Particolarmente impreciso. Oggi non gliene riesce una. Dal 65′ Baldanzi 6 – Quando prende palla dà sempre la sensazione di poter creare qualcosa. Si nota soprattutto nel finale con una bella giocata.

Gourna-Douath 6 – Occupa una posizione più avanzata perchè Ranieri gli chiede di occuparsi di Bernabè. Qualche pallone recuperato, ma la prova non è appariscente. Dall’80’ Pisilli sv.

Paredes 6 – Si piazza in cabina di regia, partita ordinata.

Konè 6 – Buona sostanza, ma oggi manca il guizzo. Dal 46′ Pellegrini 5,5 – Avrebbe la possibilità di mettersi in mostra visti gli spazi a disposizione, ma non sfrutta ancora una volta l’occasione.

Salah-Eddine 6 – Bel primo tempo del terzino olandese che gioca con personalità. Nella ripresa però fallisce clamorosamente il gol partita e perde fiducia. Da rivedere. Dal 78′ Angelino sv.

Soulè 7,5 – Inizio fumoso, poi però nel giro di pochi minuti fa cacciare Leoni e batte una punizione magistrale che cambia il corso del match. Prende fiducia, e diventa il migliore in campo.

Shomurodov 6 – Partenza falsa con poca presenza e qualche passaggio sbagliato. Improvvisamente inventa un assist geniale per Soulè che fa svoltare il match. Quindi rientra nel suo cono d’ombra.

CLAUDIO RANIERI 6,5 – Sta ruotando la rosa dando spazio un po’ a tutti ma continua a ottenere risultati. La Roma oggi non gioca una bella partita, ma restano i tre punti pesanti ottenuti su un campo non facile che lasciano aperte ancora le speranze in campionato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini