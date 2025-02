RANIERI: “Il futuro è di Soulè, che pennellata ha fatto. I nuovi? Devo fare rotazioni, ci daranno una mano. Dybala e Hummels col Porto”

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Parma-Roma, gara valida per la 25esima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

Era la prestazione che si aspettava?

“Sono soddisfatto, sapevo che sarebbe stata difficile, il Parma ha buoni giocatori. Abbiamo fatto un gol bellissimo, una pennellata, dovevamo chiuderla e non ci siamo riusciti. Sono contento, i tre punti erano quello che ci voleva”.

Soulè?

“Lui lo sa, ci credo molto. Non è facile giocare nella Roma, facciamo un parallelo con Baldanzi: lo scorso anno non era così convinto, ora quando prende palla è sempre pericoloso. Deve stare tranquillo, la Roma del futuro sarà sua”.

L’arbitro?

“A me piace quando ha personalità, poi l’errore ci sta. E Chiffi la personalità ce l’ha”.

I nuovi?

“Sono convinto che ci daranno una mano. Devo fare così, fare delle rotazioni. Non era facile togliere Angelino, ma avevo paura che si facesse male e non avevo nessuno perchè Salah non è nella lista…”

Come stanno Dybala e Mancini?

“Mancini ha preso una botta alla caviglia e si stava gonfiando. Dybala sta bene, giovedì gioca. Ha preso una grande botta, ma ce l’ho a disposizione”.

Hummels torna col Porto?

“Molto probabilmente, mi sembra abbia recuperato”.

