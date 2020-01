PARMA-ROMA 0-2: le pagelle

PAGELLE PARMA ROMA – Si è appena concluso il match tra il Parma e la Roma col risultato di 0-2 in favore dei capitolini. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera al Tardini e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6,5 – Decisivo su Inglese con un intervento salva risultato.

Florenzi 6,5 – Attento in difesa, sbaglia troppi cross in avanti ma procura il rigore del due a zero. Dall’80’ Bruno Peres: sv.

Mancini 6 – Partita accorta, senza sbavature.

Smalling 6 – Fa un po fatica nella difesa a tre, ma se la cava con mestiere.

Kolarov 5,5 – In evidente affanno.

Diawara 6,5 – Altra prestazione di spessore, presenza importante in mezzo al campo.

Cristante 6 – Gioca nell’inedita posizione di centrale in mezzo alla difesa e non sfigura.

Ünder 6 – Prova così così. Alterna buone cose a momenti di pausa. Prezioso in un paio di recuperi difensivi.

Pellegrini 7 – Uomo partita con un gol molto bello che sblocca la partita e un rigore che la chiude. Dall’85’ Veretout: sv.

Perotti 6 – Palla incollata al piede, cerca sempre l’affondo nell’uno contro uno con discreti risultati ma senza incidere particolarmente. Insomma, il solito Perotti. Dal 70′ Kluivert 6,5 – Entra benissimo in partita dando nuova e differente linfa all’attacco della Roma.

Kalinic 6 – Sufficienza di incoraggiamento. Offre l’assist a Pellegrini per il gol del vantaggio. Cerca di giocare più per la squadra ma non trova la via del gol per eccessiva frenesia nell’unica occasione che gli capita.

FONSECA 6 – La sua Roma fa il proprio dovere contro un Parma che ha schierato molte seconde linee. I quarti di finale sono solo uno step verso ben altri traguardi da raggiungere.

Giallorossi.net – A. Fiorini