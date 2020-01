FONSECA: “Della Roma di stasera mi è piaciuto quasi tutto, Kalinic il migliore. Questa vittoria è per Zaniolo. Politano? Bel giocatore, ma non è ancora ufficiale”

PARMA-ROMA DICHIARAZIONI FINE PARTITA – Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nell’ottavo di finale di Coppa Italia che si è appena giocato al Tardini contro il Parma. Ecco le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A RAI SPORT

Una Roma che voleva questo riscatto e voleva la sfida con la Juve…

Abbiamo giocato per vincere e per fare la partita con la Juventus. Sarà una partita molto difficile, giocheremo a casa della Juve ma dobbiamo giocare come sempre per vincere.

Di cosa è soddisfatto?

Mi è piaciuto quasi tutto, la squadra si è mossa bene difensivamente. Anche in attacco abbiamo avuto occasioni per fare gol in 2-3 situazioni. Mi è piaciuto Kalinic e anche Cristante. Kalinic è stato il meglio.

Ha sempre adottato il 4-2-3-1, stasera è toccato a Cristante abbassarsi. Lo vedremo anche in futuro?

E’ stata la prima volta che abbiamo giocato così. Con Cristante quasi come un difensore centrale, mi è piaciuto questo modo di iniziare la costruzione. Abbiamo sempre controllato il contropiede e la profondità. L’inizio della costruzione era con più qualità perché Cristante è un centrocampista. Non so se giocheremo così in futuro, ma è un’opzione.

Cosa rappresenta Pellegrini per lei?

Come ragazzo è bravissimo, è un professionista. Come giocatore è importantissimo per la nostra squadra. Può fare diverse posizioni, è un giocatore intelligente. E’ molto importante per me.

Ci sta seguendo da casa Zaniolo, che messaggio indirizza al suo gioiello?

Un abbraccio molto forte, questa vittoria è per Zaniolo. Anche noi sentiamo molto l’infortunio di Zaniolo, ma deve essere forte in questo momento. Siamo sempre con lui.

E’ arrivato Politano e state cercando di concludere per Ibanez. Non vi fermate qui?

Non è arrivato. Fino a quando non è ufficiale non parlo dei giocatori che non sono della squadra. Scusa, ma non è ufficiale.

E’ un bravo giocatore?

Sì, è un bravo giocatore.

PAULO FONSECA A ROMA TV

Roma che si schiera diversamente, come mai?

Ho pensato a questo sistema perché nell’altra partita contro il Parma abbiamo avuto difficoltà a controllare la profondità. Ho pensato che a tre con Cristante il Parma avrebbe avuto più difficoltà. Abbiamo fatto una partita buona anche se in un modo di giocare diverso. Ha funzionato.

Le è piaciuto Kalinic?

Molto. Kalinic ha fatto una bellissima partita, ha lavorato molto per la squadra ma con qualità. Uno dei migliori stasera.

C’è il rischio che con cinque uomini, se i centrali non accorciano davanti, gli avversari si ritrovano in superiorità?

Devo dire che abbiamo preparato questo modo di giocare per questa partita, non penso che potremo giocare molte partite così. Diawara non è solo perché Pellegrini si abbassa. Con il modo di giocare del Parma avevamo bisogno di controllare il gioco lungo, le seconde palle e la profondità. Non penso che giocheremo così molte partite.

Come sta Under?

Oggi ha fatto una buona partita, ha lavorato molto difensivamente e per la squadra, pressando bene. Deve migliorare le decisioni nell’ultimo terzo di campo. Speriamo che possa capire che con l’infortunio di Zaniolo c’è un’opportunità per lui. Penso che debba lavorare per continuare nella squadra.

Soddisfatto della squadra?

Sì, devo dire che dopo le due sconfitte sono stato sempre fiducioso. Penso che abbiamo fatto delle buone partite con Torino e Juventus. Dobbiamo essere sempre fiduciosi. Con il Parma è una partita difficile, ma la squadra sta giocando bene e ha ambizione, che è la cosa più importante per me.