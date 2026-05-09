Parma-Roma: i convocati di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Parma-Roma, giornata numero 36 di Serie A.
Ecco i giocatori a disposizione del tecnico.
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy
Redazione GR.net
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!