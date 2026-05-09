FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 9 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – Giuntoli il jolly dei Friedkin

La Roma spinge per avere Manna come nuovo ds, ma non sarà facile convincere De Laurentiis a liberarlo. Sullo sfondo resta Cristiano Giuntoli, ancora senza contratto dopo l’addio alla Juventus. Lo status di svincolato resta il grande jolly del dirigente toscano: in caso fallisca l’assalto a Manna, potrebbe essere lui il prescelto. (La Repubblica)

Ore 8:50 – Gasp alleggerisce i carichi dei titolarissimi

In vista del rush finale Champions, Gasperini cambia metodo di lavoro e alleggerisce i carichi per i giocatori più utilizzati. Da Mancini a Cristante, passando per Wesley, Koné, Celik e Malen, i titolarissimi stanno seguendo una gestione mirata per evitare cali fisici nelle ultime tre gare. (Il Messaggero)

Ore 9:05 – Morricone e la Roma: “Non tifarla era inconcepibile”

Andrea Morricone racconta il legame viscerale del padre Ennio con la Roma: “Per lui essere romano e non tifare Roma era inconcepibile”. Tra gli aneddoti, anche la visita a Spalletti per convincerlo a non lasciare il club: “La Roma è più importante e lei è l’unico bravo”. E sul derby del 2010 vinto 2-1: “Durante un concerto gli comunicai la doppietta di Vucinic con un gesto delle dita”. (La Stampa)

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