PARMA-ROMA, i convocati di Ranieri: out Dybala e Rensch, ok Pisilli

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Questo l’elenco dei convocati appena diramato dalla Roma sui propri canali social per la trasferta di Parma: in elenco non figurano, come previsto, i nomi di Paulo Dybala e Devyne Rensch. Ok invece Pisilli.

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar;

Difensori: Abdulhamid, Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Ndicka, Nelsson, Salah-Eddine;

Centrocampisti: Baldanzi, Gourna-Douath, Koné, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers;

Attaccanti: Dovbyk, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé.