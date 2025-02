PRIMAVERA: Sampdoria-Roma 0-2. Misitano e Marazzotti lasciano i capitolini a -1 dalla vetta

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma Primavera torna a vincere e dimentica la sconfitta contro la Fiorentina battendo per due a zero la Sampdoria in casa dei doriani nel match valido per la venticinquesima giornata di campionato.

I giallorossi conquistano il successo siglando una rete per tempo: al 14’ il bomber Misitano sblocca la gara e al minuto 50 Marazzotti segna il definitivo 0-2 su assist di Sangarè. Grazie a questa vittoria la Roma sale a 52 punti e resta al secondo posto in classifica a -1 dalla Fiorentina.

IL TABELLINO DEL MATCH

SAMPDORIA: Ceppi; Santos, Malanca, Rossello (46′ Paratici); Papasergio (88′ Valenza), Patrignani, Casalino, Baldé (46′ Dimitrov), Nhaga; Gomes (46′ Forte), Ntanda (68′ Giolfo).

A disp.: Tomasella, Cavallaro, Murati.

All.: Lupi.

ROMA: Marcaccini; Sangaré, Nardin, Reale, Litti (72′ Mirra); Bah, Di Nunzio, Romano (86′ Della Rocca); Graziani (72′ Levak); Marazzotti (72′ Coletta), Misitano (82′ Sugamele).

A disp.: Kehayov, Stomeo, Seck, Almaviva, Marchetti, Zefi.

All.: Falsini

Marcatori: 14′ Misitano, 50′ Marazzotti.