PARMA-ROMA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Quattro, forse addirittura cinque cambi. Fonseca prepara una piccola rivoluzione dentro la Roma per la partita di domani pomeriggio contro il Parma. Tanti giocatori stanchi dalle troppe partite ravvicinate spingono l’allenatore a scegliere una formazione inedita.

In porta confermato Pau Lopez, in difesa rientra Ibanez che prenderà il posto di Mancini, bisognoso di riposo. A centrocampo Diawara e Villar dovrebbero essere confermati anche per mancanza di alternative, mentre sulle fasce uno tra Karsdorp e Spinazzola dovrà riposare: pronto il solito Bruno Peres, buono per entrambe le corsie. Sulla trequarti giocherà Pedro, ma anche El Shaarawy dovrebbe partire dal primo minuto.

In attacco ritorna il grande rebus: Edin Dzeko sta bene e si candida per una maglia da titolare, con Borja Mayoral destinato alla panchina. Queste dunque le probabili formazioni di Parma-Roma, match che si giocherà domenica 14 marzo ore 15 allo Stadio Tardini, diretta TV su DAZN:

PARMA (4-3-3): Sepe, Conti, Osorio, Bani, Pezzella, Grassi, Brugman, Kurtic, Man, Karamoh, Mihaila.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Ibanez, Cristante, Kumbulla, Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres, Pedro, El Shaarawy, Dzeko.

Giallorossi.net – F. Turacciolo