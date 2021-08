Pastore e la Roma si accordano: le cifre della rescissione del Flaco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La rescissione consensuale del contratto di Pastore conclude un’avventura davvero sfortunata (per usare le stesse parole utilizzate dallo stesso Javier) in giallorosso, cominciata nell’agosto del 2018 e terminata tre anni dopo con un accordo arrivato in extremis con il club capitolino.

Dopo un lungo tira e molla, ieri è arrivata la tanto attesta fumata bianca: la Roma alla fine pagherà al Flaco una buonuscita di 3,5 milioni netti, con i giallorossi che però risparmieranno quasi 8 milioni lordi sulle future spettanze del calciatore, che aveva un contratto con i capitolini fino al 2023.

L’affare alla fine lo fanno entrambi. Pastore fa le valigie, pronto a continuare altrove la parte finale della sua carriera: tormentato da un problema piuttosto serio all’anca, il calciatore è convinto di poter ancora dare qualcosa al calcio giocato. A Pastore sono arrivate delle offerte, e presto svelerà il suo futuro.

La Roma gli ha già fatto gli in bocca al lupo: a differenza di altri suoi colleghi, il Flaco ha deciso di trovare un accordo soddisfacente con il club per poter continuare altrove la sua carriera. In giallorosso purtroppo non lascia un bel ricordo: 14 presenze e 3 gol la prima stagione, 11 presenze e zero gol la seconda, e appena 5 senza reti la terza

Davvero troppo poco per un calciatore pagato oltre 40 milioni dalla Roma tra cartellino e ingaggio.