Roma, corsa contro il tempo: Loftus-Cheek torna in pole

AS ROMA NEWS – Ci siamo. Oggi alle 20 si chiude la sessione estiva di questo calciomercato. La giornata di ieri ha regalato la sorpresa della rescissione di Javier Pastore, oggi la Roma spera di riuscire a piazzare qualche altro esubero per poter chiudere almeno un colpo in entrata.

Compito però che, a poche ore dal gong finale, appare complicato: restano infatti in rosa gli esuberi più complicati da sistemare. Nzonzi è quello che ha ancora delle offerte in mano, gli ultimi interessamenti arrivano dalla Francia, e potrebbe anche convincersi a salutare. Ma le speranze sono al lumicino.

Anche Robin Olsen spera di trovare una soluzione per il futuro della sua carriera, e il suo entourage è al lavoro per portare alla Roma una proposta allettante. Nessuna offerta invece è arrivato sul tavolo di Davide Santon dopo i sondaggi arrivati dalla Turchia. Zero possibilità invece di vedere andar via Fazio, pronto a dare battaglia (legale) alla Roma dopo essere finito fuori squadra.

Il mercato dunque sembra avviato a concludersi senza scossoni, ma spazio per una sorpresa c’è ancora. Occhio dunque a queste ultime ore di mercato: alla Roma sono stati offerti diversi giocatori, da Tolisso a Witsel, ma stando a quanto afferma oggi il Corriere della Sera, è Loftus-Cheek l’affare last minute più probabile in casa giallorossa.

Al Chelsea non ha nessuno spazio con Tuchel e che l’anno scorso è andato in prestito al Fulham (30 presenze, un gol). È un giocatore “pronto subito”, come vuole Mourinho, e ritroverebbe a Roma il compagno di squadra Tammy Abraham. La Roma, però, dovrà convincere il Chelsea al prestito oneroso del centrocampista.

Restano in corsa anche Zakaria del Borussia, che ancora non ha rinnovato il suo contratto in scadenza 2022, e Douglas Luiz, il centrocampista dell’Aston Villa che piace tanto ai giallorossi ma che prevedrebbe l’investimento più oneroso.