Pastore: “Non è facile lasciare la Roma. Non è stata una storia fortunata, chi mi conosce sa quanto ho sofferto. Vi auguro grandi successi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo l’annuncio della risoluzione consensuale del contratto di Javier Pastore, l’argentino ha affidato ad Instagram il suo saluto al club, alla città e ai tifosi giallorossi:

“Non è semplice per me lasciare questa società, la città e questi tifosi con la consapevolezza di non essere riuscito a corrispondere le aspettative che erano state riposte in me.

Chi mi conosce sa quanto ho sofferto e con quale impegno ho lavorato per provare a ribaltare il mio destino. Non è stata una storia fortunata la nostra, ma nel lasciare sento anche di aver conservato intatto un sentimento di rispetto e di riconoscenza verso questa città e verso la gente che tre anni fa mi ha accolto con amore ed entusiasmo.

Vi auguro di poter festeggiare presto grandi successi: Roma, la Roma e i suoi tifosi se li meritano“.