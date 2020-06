Pastore ha detto sì al trasferimento negli Usa: è testa a tra l’Inter Miami e i Galaxy

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Javier Pastore ha detto sì al trasferimento in estate, ma a patto che avvenga per una squadra della Major League Soccer, e cioè negli Usa. Lo racconta in questi minuti il portale “Tuttomercatoweb.com“.

Il Flaco infatti aveva ricevuto già diverse proposte da Qatar ed Emirati Arabi Uniti, ma le ha tutte rispedite al mittente non gradendo la destinazione. Adesso però si aprono per lui le porte del calcio americano.

Sul calciatore argentino infatti ci sono due club della MLS pronti a sfidarsi: l‘Inter Miami e i Galaxy di Schelotto. La Roma ha fissato il prezzo di Pastore a 10 milioni di euro, ma sarebbe pronta a privarsi di lui anche per 7-8 milioni.

Fonte: Tuttomercatoweb.com