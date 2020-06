PEROTTI: “Pedro calciatore straordinario e integro. Giocare senza tifosi? Attenti a quello che diciamo”

AS ROMA NEWS – Diego Perotti ha parlato della ripresa del campionato di serie A ma anche del possibile approdo di Pedro alla Roma. Queste le dichiarazioni dell’attaccante argentino a Mediaset Espana:

Com’è stata la quarantena? Come sarà questo ritorno al campionato?

È stato un po’ strano per tutti, ritrovarti all’improvviso tanti giorni dentro casa, provando ad allenarti e mantenere la forma e il ritmo era difficile. Per quanto allenamento puoi fare a casa ovviamente non è lo stesso, contano molto i compagni, la palla, la competizione. L’Italia è stato uno dei primi paesi colpiti, oggi i casi sono molto bassi. Adesso aspettiamo di ricominciare, ci sono alcune squadre che hanno cominciato prima con la Coppa Italia. Sarà strano senza pubblico. Hanno aggiunto la regola dei cinque cambi, avremo tante partite ravvicinate e il riposo è fondamentale.

Come sarà giocare senza pubblico?

È come se fosse un’amichevole di inizio stagione, a porte chiuse. Si sente tutto, devi stare molto attento a quello che dici… Non è lo stesso, il calcio perde molto senza i tifosi, perde un po’ la sua essenza. Però è così e dobbiamo stare attenti.

Si parla di Pedro alla Roma. Che ne pensi?

Non ho alcun rapporto con lui, ho giocato molte volte contro lui. Qui contro il Chelsea, è un giocatore straordinario, sa giocare con entrambi i piedi. E’ un giocatore di livello. Ha ancora un fisico che non mostra quanti anni ha. Non ha mai avuto grandi problemi fisici