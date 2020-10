Pastore, l’intervento all’anca non ha risolto i problemi: possibile una seconda operazione. E la Roma torna a pensare alla rescissione

AS ROMA NEWS – Javier Pastore non vede la luce in fondo al tunnel. L’operazione effettuata in estate all’anca non ha risolto tutti i problemi e ora il calciatore teme di dover ricorrere a un secondo intervento. A riferirlo in questi minuti è Tele Radio Stereo.

In quel caso, racconta il giornalista Alessandro Austini ai microfoni dell’emittente radionica nel corso del suo consueto intervento mattutino, la Roma tornerebbe seriamente a valutare l’ipotesi rescissione di contratto, da valutare se gratuita o con conguaglio di buonuscita.

Pastore, 31 anni, sperava di tornare a disposizione di Fonseca per la fine dell’anno, ma a questo punto il suo rientro in campo è una vera incognita. E potrebbe non farlo più con la maglia giallorossa.

Fonte: Tele Radio Stereo