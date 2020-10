Da Batistuta a Tempestilli, tutti i contenziosi ancora aperti nella Roma

NOTIZIE AS ROMA – Roma alle prese con le dispute legali, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina). L’ex direttore sportivo Gianluca Petrachi ha chiesto alla società un risarcimento da 5 milioni di euro a seguito dei danni provocati dal suo licenziamento. È quanto si evince dalla relazione finanziaria per l’esercizio chiuso il 30 giugno 2020. La prima udienza si terrà il 4 novembre.

Ma non finiscono qui però i contenziosi: superato quello con Baldissoni, a cui è stato riconosciuto 1 milione e 384 mila euro lordi, rimane quello con il Newell’s Old Boys per il trasferimento di Ponce allo Spartak. Gli argentini, che devono ricevere il 40% della cessione, accusa il club capitolino di aver occultato il valore di Ponce, inserendo Romagnoli nella trattativa e dimezzandone così il prezzo finale.

Tempestilli chiede per il danno d’immagine un’ulteriore annualità di stipendio. Rimangono ancora in corso anche altre due dispute: Batistuta (7,9 milioni) e con la famiglia Martinangeli. L’ultima in questione, richiede il risarcimento a seguito della morte del signor Stefano nel giorno di Roma-Livorno del 2008 a causa di un arresto cardiaco sugli spalti. Secondo i familiari, ciò avvenne per carenze organizzative imputabili in parte al club.

Fonte: Il Messaggero