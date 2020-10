“ON AIR!” – MELLI: “I Friedkin destinati a fare grandi cose per la Roma”, GALOPEIRA: “Chi è stato chiamato per risanare, ha peggiorato i conti”, BERSANI: “Baldissoni coperto d’oro senza aver portato a casa uno straccio di risultato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Per la partita di domani è previsto un massiccio turn over. Bisogna capire se sarà recuperato Carles Perez, che potrebbe in quel caso far rifiatare Pedro. Io penso che per quei pochi che giocheranno domani e che avevano giocato anche contro il Milan sarà prevista una staffetta…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Leggendo il bilancio, che è pubblico, si capisce che c’è stato un passo indietro nella Roma negli ultimi anni. Prima si spendeva di meno e si ricavava di più, e quella Roma arrivava seconda e poi è arrivata in semifinale di Champions. Mi sembra chiaro che chi è stato chiamato a risanare, non solo non ha risanato ma ha peggiorato la situazione…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Baldissoni ha transato la sua uscita dalla Roma e ha incassato un milione e quattro. La cosa incredibile è che la Roma gliel’ha pure dati… Ma avete mai visto uno non combinare niente e incassare tutti questi soldi? Lui è stato il tramite di Pallotta…e ci sono persone che ancora gli prendono le parti. Il Cska? Partita dove la Roma ribadirà il buon momento della squadra, ma per il resto poche emozioni nel calcio in generale…le partite sono bruttine, e per di più l’assenza di pubblico rende le gare di una noia mortale…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Baldissoni, che è stato il demiurgo di questa indimenticabile esperienza pallottiana, ha accettato la risoluzione del contratto e oltre alla liquidazione incasserà un milione e quattrocento mila euro…poi ci domandiamo dove vanno a finire i soldi della Roma…vanno anche per pagare certi dirigenti che hanno dato lustro alla nostra storia. Poi ci ritroviamo a fare tarantelle per prendere un giocatore perchè ti manca il milione, penso ad esempio a El Shaarawy. E poi ricopri d’oro questi…fatevi il conto di quanto mamma Roma ha allattato i suoi dirigenti senza avere uno straccio di risultato sportivo…veramente uno scandalo…Spero che i Friedkin chiudano i rubinetti e facciano piazza pulita, lasciando solo chi merita…veramente una cosa riprovevole…”

Marco Juric (Rete Sport): “Stadio della Roma? E’ la commedia dell’assurdo. La situazione va risolta in qualche modo, e a questo punto non posso escludere che i Friedkin possano pensare di cambiare l’area per la realizzazione del progetto… Baldissoni? Dare tutti questi soldi a un dirigente che per anni si è occupato dello stadio, senza avere niente: nessuna prima pietra, nessun via libera allo stadio, nessun passo avanti…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Settimana campale per la Roma, che ha giocato lunedì sera, rigiocherà domani sera, e poi domenica pomeriggio contro la Fiorentina, una gara molto, molto importante. Sarà un’ulteriore riscontro per la Roma che contro il Milan ha passato l’esame…”

Furio Focolari (Radio Radio): “I Friedkin? Non sappiamo se la loro presenza incida sui risultati della squadra, ma la Roma mi sembra migliore ed è sicuramente anche per merito loro. E’ una novità molto positiva…”

Franco Melli (Radio Radio): “La presenza dei Friedkin significa che si stanno appassionando, mentre prima si parlava solo di affari. Se continuano così sono destinati a fare grandi cose per la Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “I Friedkin parlano poco ma sono molto presenti. E’ molto positiva la cosa, probabilmente stanno prendendo confidenza con il calcio italiano… La Roma non ha ancora trovato la giusta via. Io sono pronto ad elogiarla, ma le mie critiche sono per farla crescere. La classifica non è ottimale, ci sono diversi giocatori che potrebbero dare di più. Mi convincono i senatori, i tre davanti, ma quanto potranno durare? Quello che non mi convince del tutto è l’assetto tattico della squadra. Si subisce troppo. Bisogna avere più certezze e dare meno alibi ai giocatori. La scelta di Florenzi non riesco a capirla fino in fondo…”

