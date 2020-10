Emenalo pronto ad accettare la Roma, ma il casting dei Friedkin non è ancora concluso

AS ROMA NEWS – Michael Emenalo aspetta solo una chiamata per dire dì sì alla Roma. Il dirigente ex Chelsea, riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida), ha scelto i giallorosso, ma da Trigoria ancora non c’è una decisione sul nome del prossimo direttore sportivo.

Nell’ultimo incontro tra le parti avvenuto a Londra, il dirigente nigeriano ha avuto la garanzia che, qualora venisse scelto come direttore sportivo, avrebbe l’assoluta autonomia nelle decisioni. I Friedkin però stanno ancora sondando diversi profili per il ruolo di ds.

La Roma, oltre alla guida sportiva, cerca un direttore tecnico, che possa collaborare nel mercato ed al tempo stesso essere un collante tra la proprietà e la squadra. Fienga intanto rimane al timone della società come amministratore delegato, ma non ha ancora firmato il rinnovo del contratto risolto la scorsa estate con l’avvento dei nuovi proprietari.

Fonte: Corriere dello Sport