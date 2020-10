Roma, torna Smalling. Ma contro il CSKA Sofia sarà ancora ampio turnover

AS ROMA NEWS – Chris Smalling torna finalmente a disposizione di Fonseca. Il difensore inglese scalda i motori in vista del prossimo impegno della Roma, che sarà di scena all’Olimpico domani sera per affrontare i bulgari del CSKA Sofia.

Ma siamo certi che Smalling giocherà? Al momento non ci sono certezze. L’unica cosa sicura è che Paulo Fonseca cambierà ancora la squadra, affidandosi a un largo turnover. Forse non così imponente come è stato a Berna, ma molto simile.

Fazio e Jesus scaldano dunque i motori, e a quel punto, se il mister opterà per la difesa a quattro, potrebbe toccare a uno tra Ibanez e Kumbulla completare il terzetto. La rivoluzione proseguirà a centrocampo, con Villar e Cristante che torneranno titolare, così come Borja Mayoral.

Insomma, anche l’Europa League si conferma, almeno per il momento, la competizione giusta per far ruotare la rosa a disposizione di Fonseca. Poi in campionato, con la Fiorentina pronta a dare battaglia, torneranno i titolari. Smalling compreso.

Giallorossi.net