Pastore-Roma ai ferri corti: ecco perchè. Il giocatore in viaggio per Milano, addio più vicino (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Javier Pastore e la Roma, una storia nata sotto ai migliori auspici ma che sta finendo male. Stando a quanto racconta il portale Gazzetta.it (C. Zucchelli), i rapporti tra il giocatore e il club sono ormai ai minimi termini.

Il giocatore ha legami forti con tutti i compagni e ritiene di non meritare un trattamento del genere, da fuori rosa, perché ha fatto di tutto per tornare in campo dopo l’operazione all’anca.

Per la Roma invece il Flaco è ormai un problema economico: il contratto che gli ha fatto Monchi (con l’ok di Pallotta) era fuori mercato tre anni fa e lo è ancora oggi, visto che Pastore guadagna circa 4 milioni fino al 2023. Un contratto pesante per la Roma che ha proposto al giocatore il cartellino gratuito e la rescissione e lui ha, per il momento, rifiutato.

A complicare i rapporti c’è anche il viaggio a Parigi della scorsa settimana che è stato oggetto di tensione, con la Roma che ha fatto sapere di non aver autorizzato il trequartista. Pastore dal canto suo ritiene di non aver fatto nulla di male o contro le regole: a Trigoria si allena a parte, non può andare allo stadio, non può avere contatti con giocatori, staff e Mou e nei giorni liberi ha accettato l’invito del PSG.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Intanto quella di oggi dovrebbe essere una giornata cruciale per il suo futuro: il suo agente, Simonian, in Italia da giorni, si confronterà direttamente con il giocatore e ascolterà anche alcune offerte dall’estero.

Appuntamento fissato per oggi alle 16. Il giocatore in questi minuti è partito per Milano, come testimonia il video girato sui social poco fa. Stando a quanto scrivono i giornalisti Marco Juric e Jacopo Aliprandi, sul giocatore c’è l’interessamento di un club e per questo Pastore sta trattando il suo addio con la Roma, che oggi appare più vicino.

#Calciomercato, #ASRoma | #Pastore in viaggio verso Milano. Dopo la richiesta di buonuscita (4 mln), oggi il confronto con l’agente Simonian. Da un lato la rescissione, dall’altro l’accordo con un nuovo club. Flaco un po’ più lontano da Roma pic.twitter.com/rnELltEe8u — Marco Juric (@MarcoJuric) August 26, 2021