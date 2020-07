Pau Lopez, aspettative non corrisposte: è sul mercato, la Roma chiede 25 milioni

AS ROMA CALCIOMERCATO – Nonostante abbia riguadagnato il posto di titolare a discapito di Mirante per il match di stasera contro il Verona, Pau Lopez resta sul mercato. Lo racconta l’edizione odierna de “Il Messaggero” (S. Carina).

ASPETTATIVE NON CORRISPOSTE – Lo spagnolo ha disputato una stagione con alti e bassi, e paga soprattutto la papera nel derby ma anche qualche errore sparso qua e là tra il ko di Reggio Emilia con il Sassuolo e quello all’Olimpico con il Bologna che hanno contribuito a lasciare un senso di malcontento.

Se a questo si aggiunge la sua scarsa attitudine a parare i rigori e un paio di infortuni avuti durante la stagione, ecco che l’attesa non ha corrisposto alle aspettative. Soprattutto alla luce della valutazione estiva: Pau Lopez è stato il portiere più pagato della storia del club, circa una trentina di milioni complessivi, che lasciavano sperare in un portiere del livello di Alisson o Szczesny. Non è stato così.

OFFERTE DAL MERCATO – A tal proposito non è un mistero che qualora arrivasse un’offerta per lo spagnolo verrebbe valutata. Pau Lopez a bilancio figura a 20,6 milioni: servirebbe quindi una proposta almeno da 25, con la consapevolezza che la plusvalenza sarebbe alquanto esigua.

Fonte: Il Messaggero