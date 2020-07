Dzeko, nuova proposta dell’Inter: Godin e 10 milioni

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Edin Dzeko oggi dovrebbe tornare titolare nel match di questa sera contro il temibile Verona di Juric. Fonseca pensa di rimetterlo in campo, anche se deve pensare anche al prossimo impegno di campionato, quello di domenica contro l’Inter, sempre all’Olimpico.

CONTE: DZEKO A TUTTI I COSTI – Ed è proprio l’Inter il club che di più sembra interessato a Dzeko. Non è una novità che il calciatore bosniaco, nonostante i suoi quasi 35 anni, piaccia moltissimo a Conte che già l’anno scorso lo aveva messo in cima alla lista dei suoi desideri, senza però che venisse accontentato. Quest’anno però le cose potrebbero cambiare: la Roma difficilmente potrà “reggere” lo stipendio del calciatore viste le difficoltà finanziarie in cui versa il club. Ma si priverà del bosniaco solo davanti a un’offerta congrua.

LEGGO: “INTER, NUOVA OFFERTA CON GODIN” – A tal proposito oggi l’edizione di Leggo (F. Balzani) parla di una nuova proposta che il club nerazzurro è disposta ad avanzare alla Roma per il bosniaco e che prevede una parte cash di 10 milioni di euro più il cartellino di Diego Godin, difensore 34enne ex Atletico Madrid.