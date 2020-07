La rivoluzione di Fonseca: difesa a tre anche per il futuro. Niente ali, a spingere saranno i terzini

AS ROMA NEWS – Questa sera all’Olimpico arriva il Verona di Juric, l’allievo di Gasperini, anche lui specialista del 3-4-2-1, il modulo a cui anche Paulo Fonseca si è affidato per questo finale di campionato ottenendo buoni risultati. Stasera il test più importante: se Parma e Brescia non sembravano avversarie all’altezza, stavolta la Roma avrà di fronte a sé una delle compagini più in forma del campionato. Il Verona, non a caso, viene definita la “piccola Atalanta“.

DIFESA A TRE ANCHE PER IL FUTURO – Il 3-4-2-1 non sembra essere di passaggio. Fonseca ha intenzione di andare avanti così anche la prossima stagione, scrive oggi “Il Messaggero“, e su questo modulo andrà modellata la nuova Roma e fatti i prossimi acquisti. La difesa a tre ha portato solidità ed efficacia, e da qui il mister ha intenzione di ripartire anche per la prossima stagione.

LA RIVOLUZIONE DI FONSECA: NIENTE ALI, SPINGONO I TERZINI – La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla di “rivoluzione” dell’ormai ex integralista Fonseca, che ha abbandonato il suo amato 4-2-3-1 in nome di un modulo che stravolte la squadra: niente più ali (e nella rosa giallorossa ce ne sono in abbondanza), a spingere sugli esterni sono i terzini, con i trequartisti che cercano maggiore fortuna alle spalle della punta e con i centrocampisti che devono cercare di più gli inserimenti.

Gente come Under e Kluivert sembrano penalizzati dal nuovo modulo, mentre a gongolare sono i terzini che amano spingere come Bruno Peres e Spinazzola, ma anche gente di gamba come Zappacosta. Svantaggiato invece Kolarov dal peso degli anni per quel tipo di compito lì. La rivoluzione è partita. E potrebbe anche essere definitiva.