ROMA-VERONA: i convocati di Fonseca. Out Mirante e Fazio

AS ROMA NEWS – Il club giallorosso ha appena reso noto l’elenco dei calciatori che prenderanno parte questa sera a Roma-Verona, gara di campionato che si giocherà allo Stadio Olimpico alle ore 21:45.

Nella lista non figura il portiere Mirante per un risentimento al polpaccio, al suo posto chiamato Cardinali dalla Primavera. Anche Fazio risulta assente: l’argentino è out per una contusione alla caviglia rimediata contro il Brescia.

Questo il tweet della Roma con tutti i convocati per il match di stasera: