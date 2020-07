Petrachi, il licenziamento arriva per raccomandata

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Finisce ufficialmente, e nel peggiore dei modi, il rapporto tra il direttore sportivo Gianluca Petrachi e la Roma. Il direttore sportivo ormai ex giallorosso si è visto comunicare il suo licenziamento per posta. Lo racconta oggi “Il Tempo” (F. Biafora). La notizia non lo ha di certo colto alla sprovvista, dato che dopo la sospensione annunciata giorni fa preannunciava il suo allontanamento.

RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO – Gianlcua Petrachi si è visto recapitare la raccomandata con ricevuta di ritorno che ufficializza la decisione del club, che nel cda del 26 giugno aveva votato all’unanimità per il licenziamento. Si è quindi definitivamente concluso il rapporto con la Roma. Ma la questione non è destinata a chiudersi qui.

PETRACHI E LA ROMA IN TRIBUNALE – La diatriba è destinata infatti a finire davanti ad un giudice visto che Petrachi ha rifiutato ogni tipo di offerta di buonuscita: l’ex Toro aveva altri due anni di contratto per 2,4 milioni netti complessivi (più bonus). La Roma ha deciso di non comunicare pubblicamente il nuovo aggiornamento e ha affidato a Morgan De Sanctis l’incarico di direttore tecnico pro tempore.

Fonte: Il Tempo