Pau Lopez, c’è la Premier. La Roma fa muro: servono 40 milioni

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO ROMA – Se pensiamo a un portiere imperforabile, Pau Lopez non è il primo nome che ci viene in mente. Nella sua prima stagione alla Roma, scrive oggi il “Corriere dello Sport” (R. Maida), ha incassato 43 gol in 34 partite.

Eppure il portiere spagnolo ha un certo appeal sul mercato internazionale. Il giocatore piace a diverse squadre della Premier League, che hanno sondato il suo entourage per capirne intenzioni e ambizioni. La Roma però fa muro, avendo speso ben 23,5 milioni più la metà del cartellino di Sanabria: i giallorossi dunque puntano su lui.

Per questo Petrachi non accetterebbe offerte inferiori ai 40 milioni, che produrrebbero una plusvalenza di 15. Ma è altrettanto chiaro che in un momento di crisi mondiale, anche Pau Lopez possa finire sul mercato per risanare i conti del club. Non esistono incedibili e, se esistessero, riguarderebbero più giocatori come Zaniolo.

Fonte: Corriere dello Sport (R. Maida)