“ON AIR!” – ROSSI: “La battuta di Rezza? Chi si indigna è un deficiente con mezzo cervello”, MELLI: “Suo parere molto più autorevole di quello di Diaconale”, CORSI: “Doveva lasciar perdere il calcio”, AUSTINI: “Perotti al parco con Dzeko? Povero giornalismo…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Povero giornalismo…Ma Dzeko non è più alto di Perotti? E poi non sapevo che Karsdorp fosse tornato a Roma… Nel video di Perotti non si vede nulla, tre persone camminano in una via di Casal Palocco. Il giocatore, interpellato dalla Roma, avrebbe spiegato che si sta allenando dentro casa dove vive con lui un ragazzo argentino che gioca nel San Cesareo… E sembrerebbe che ogni tanto esca dalla sua abitazione per fare degli allunghi, cosa che potrebbe fare se stesse da solo… Non c’è nessun scandalo… Io capisco che il tifoso tiri fuori un video del genere, ma scrivere che forse è Dzeko o forse è Karsdorp con lui…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “La politica editoriale del Corriere dello Sport non la capisco…Se mazzolando la Roma tutti i giorni vendesse una marea di copie, allora… Io non me la prendo con il direttore, ma con chi lo paga… Facendo un discorso solo commerciale, ma mettere il prima pagina che c’è Dzeko con Perotti a fare footing quando è proibito è una cosa che paga alla luce di quello che vendi? Boh…poi magari uno ha l’ambizione di far chiudere un giornale che ha 100 anni di storia…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Se un esperto come Rezza parla, ne saprà un po’ di più rispetto a Cellino o Lotito, che sono due che hanno posizioni opposte… Io però, apro una parentesi, quella battuta sull’essere romanista non l’avrei fatta perchè poi si presta alla polemica… Ora si parla di poter fare 5 cambi a partita, ma non si può fare! Non puoi cambiare le regole in corsa!…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Le parole di Rezza? Si poteva inventare un’altra cosa invece che parlare di calcio…Noi ce la siamo presa con Burioni perchè aveva parlato della Roma e della Lazio, e anche Rezza ha fatto una cazzata enorme… Poi entrambi saranno bravissimi professionisti…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Questa misura così rigida di contingentamento non sta producendo grandi risultati perchè la curva è in discesa ma è ancora alta… Abbiamo fatto bene a essere rigidi per un mese, ma forse ora bisogna cambiare strategia… Se la curva è questa, siamo ben lontani dallo zero…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Non solo Rezza, io ho sentito anche il professor Guerra dire che si potrebbe anche creare le situazioni per giocare il campionato a giugno, ma che è molto difficile…”

David Rossi (Roma Radio): “Superata la soglia psicologica della Pasqua, ora è cominciato il conto alla rovescia… Se fosse per gli scienziati, riusciremmo di casa tra un anno, fosse per i politici già stavamo in giro…dovranno trovare una via di mezzo. Temo che al 3 maggio, quando ci saranno riaperture, ci saranno vincoli territoriali molto forti… Rezza? Se uno scienziato fa una battuta per sdrammatizzare e voi non lo cogliete perchè vi si è chiusa la vena, siete dei deficienti…vi manca un pezzo di cervello…siete dei falliti…la vostra storia personale è una sequela di fallimenti…non cercate visibilità in un momento del genere…Ma vergognatevi…restate a vita in quarantena, spartite dalla circolazione, fateci questo favore…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “Oggi mi gira male…c’è chi dice che non si potrà andare al mare, chi dice di sì, chi dice che il campionato non si può giocare, chi invece dice che si può giocare, chi ci dice che la scuola riaprirà a settembre, chi dice che non può farlo prima del prossimo anno…basta, non si può continuare a sentire pareri contrastanti per ogni tema… Su Repubblica scrivono una cosa e sul Corriere un’altra! Basta, ci avete rotto le palle! Diteci come stanno le cose, non è una gara tra giornalisti a chi ci azzecca, c’è la gente di mezzo! Una certa percentuale di rischio va corsa, altrimenti dobbiamo restare chiusi fino a quando non c’è il vaccino… Siamo arrivati al limite, il 3 maggio è la dead line. Non per andare a fare i rave party, ma se non usciamo da questa situazione ci ucciderà qualcos’altro che non sia il virus… Quando la gente comincerà a buttarsi dai balconi cosa faranno questi signori?”

Franco Melli (Radio Radio): “Le parole di Rezza? E’ un parere autorevole più di quello di Diaconale. Abbiamo sentito tanti pareri sballati…Ma è della Roma? Ma che state a dì…ma percè quella battuta inficia la sua credibilità! Ma che state a dì! Ha fato una battuta come per dire: “Siccome la Roma è andata male, se va a monte tutto sommato…”. Ma poi ha espresso un parere, sono due cose diverse e non collegate!… La cosa importante è che dice che non si può ricominciare, che me ne frega che è della Roma!”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se uno scienziato ti dice … Il parere di Rezza è importante, ma in qualunque tribunale un parere così importante, il quale prima ti fa una battuta del genere, diventa un parere che non conta più niente… Se tu in tribunale chiedi un parere ad un medico legale e quello prima di dartelo ti dice una sua appartenenza, quel parere non ha più valore in tribunale! E’ stata una battuta inopportuno perché inficia la sua imparzialità…Se lo volete capire, bene, sennò fate come vi pare… Se il calcio non può riprendere, allora non possono riaprire nemmeno i centri commerciali! Ma non esiste! E’ dieci volte più pericoloso un centro commerciale!…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io mi fido più di Rezza di quello che si dice da tanti altri in giro… Parliamo di un luminare, quindi ci devi stare…se poi gli è scappato una battuta, pazienza… Il suo parere non varrebbe in tribunale dopo quella battuta? Ma mica erano in un tribunale…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Furio (Focolari, ndr) ha ragione, se fossimo in tribunale non varrebbe il suo parere… La battuta se la poteva risparmiare, in quel contesto andava evitata, ma il suo parere da esperto resta legittimo… La risposta di Diaconale però mi è sembrata esagerata…”

Redazione Giallorossi.net