“Perotti (con Dzeko?) al parco, che bufera”. E’ polemica sulla prima pagina del Corsport

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Perotti (con Dzeko?) al parco: che bufera“. E’ il titolo che compare oggi sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Stando a quanto scrive il giornale romano, insieme al Monito, pizzicato all’esterno della sua abitazione in compagnia di altre due persone non meglio identificate, potrebbe esserci anche Edin Dzeko.

I giallorossi, scrive il quotidiano, sarebbero stati pizzicati con il preparatore, filmati da un furgoncino guidato da un tifoso laziale che si allenano a Casalpalocco, a distanza di pochi metri l’uno dall’altro. La Roma nega: “Filmato vecchio“. Fonseca non ha chiesto attività “esterne”, la società smentisce ma, scrive il giornale, potrebbe essere un’idea dei singoli.

Le insinuazioni del Corriere dello Sport però non sono piaciute: tirare in mezzo, sparandolo in prima pagina, il nome di Dzeko quando non ci sono certezze su quello che si scrive è un comportamento poco ortodosso che non è piaciuto a tanti. Sui social e sulle radio sono tantissime le reazioni al titolo del Corsport.

Nel video, decisamente, poco chiaro, si intravedono a malapena le facce dei protagonisti del filmato e sparare nel mucchio è sembrato solo un modo, fra l’altro maldestro, di vendere qualche copia in più.

Redazione Giallorossi.net