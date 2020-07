Pau Lopez e quella strana esclusione. Il suo futuro torna in bilico con la Premier a tentarlo

AS ROMA NEWS – La strana esclusione di Pau Lopez dalla partita col Brescia, dopo che lo spagnolo era stato tra i migliori contro Napoli e Parma, tiene banco questa mattina sul Corriere della Sera (G. Piacentini).

L’ex Betis si è infortunato alla ripresa degli allenamenti post-lockdown ed è rientrato il 5 luglio al San Paolo, disputando un ottima gara, che gli ha consentito di essere confermato contro il Parma. Per questo al momento della lettura della formazione anti-Brescia, sabato scorso, la sorpresa è stata nel vedere tra i pali di nuovo Antonio Mirante.

La spiegazione di Fonseca a fine partita è stata la seguente: “Pau è stato infortunato molto tempo. Ha fatto due partite consecutive e non vogliamo rischiare in questo momento, anche perché Antonio è un ottimo portiere e ha fatto sempre bene”. Difficile capire a quali rischi facesse riferimento il tecnico. Se lo spagnolo, che ha avuto una microfrattura e non un problema muscolare, è stato in grado di giocare contro il Napoli e il Parma, perché dovrebbe essere preservato?

Ecco perchè tornano a farsi più fitte le voci su un suo possibile addio. Specialmente se domani sera contro il Verona dovesse rimanere fuori per lasciar posto a Mirante. A quel punto sarebbe lecito porsi delle domande sul futuro: Pau Lopez ha diversi estimatori in Premier League, ma la Roma non può chiedere meno di 25 milioni per evitare una minusvalenza.

Fonte: Corriere della Sera