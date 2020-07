Fonseca vara la linea dura: stop alle conferenze e niente più intoccabili in squadra

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca non parlerà più alla stampa nei prepartita, ma a cominciare da oggi rilascerà solo delle dichiarazioni al sito ufficiale della Roma, e farà così fino al termine del campionato. Niente più conferenze pre-partita. Il mister ha scelto di concentrarsi unicamente sui propri giocatori, varando una linea più netta e decisa rispetto al passato. Lo racconta oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli).

Fonseca ha capito che in queste ultime settimane la squadra rischiava di perdersi, tra la Champions sfumata, le voci di mercato e la sospensione del direttore sportivo Petrachi. Per questo ha scelto di essere, anche all’esterno, ancora più chiaro. Ma anche all’interno l’allenatore portoghese sembra aver varato una linea più dura: niente più intoccabili.

Non si è fatto problemi a lasciare fuori giocatori per “scelta tecnica”, da Bruno Peres a Kluivert, salvo poi riconvocarli quando li ritenesse pronti. Ha fatto lo stesso con Pau Lopez, escluso dal match col Brescia nonostante sia stato uno dei migliori sia a Napoli che col Parma: nessuno, giocatore compreso, si aspettava una decisione del genere.

Il tecnico sa che la Roma ha necessità vitale di non restare fuori dalle coppe e per questo, col quinto posto a rischio per la risalita del Milan, ha deciso di essere ancora più determinato, soprattutto con quei ragazzi che, tra età e quindi naturali alti e bassi e voci di mercato, rischiavano di prendere troppo alla leggera il momento. Adesso è il momento dei fatti e non delle parole. Se poi passerà da sergente di ferro se ne farà una ragione.

Fonte: Gazzetta dello Sport