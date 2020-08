Pau Lopez non vuole andarsene: punta a rilanciarsi con la Roma

NOTIZIE AS ROMA – Tutto fermo sul fronte portiere. In questi giorni si è parlato a lungo di possibili nuovi numeri uno per la porta della Roma, ma al momento è più probabile che alla fine resti Pau Lopez anche il prossimo anno.

Lo spagnolo, racconta l’edizione odierna de “Il Tempo” (F. Biafora), non ha intenzione di lasciare la Capitale dopo un solo, sfortunato, anno. Il classe 1994 vuole rilanciarsi in giallorosso e ripagare la fiducia che gli è stata data nel 2019 e anche dal suo entourage filtra la sensazione che difficilmente si arriverà ad un addio.

La Roma si è anche guardata intorno – sono stati messi in lista portieri come Meret, Musso e Sirigu, ma senza la partenza di Pau Lopez ogni operazione in quel ruolo diventa impossibile.

Fonte: Il Tempo