Schick vicinissimo al Bayer: Voeller accelera, si può chiudere a poco meno di 30 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Patrik Schick sembra sempre più vicino alla permanenza in Bundesliga, ma non al Lipsia. Il suo futuro infatti sembra essere il Bayer Leverkusen.

Stando a quanto rivela in questi minuti il portale “Tuttomercatoweb.com“, il ds Rudi Voeller sta accelerando proprio in queste ore per chiudere l’affare con la Roma.

La richiesta dei giallorossi è di 30 milioni di euro, l’accordo può trovarsi a cifre di poco inferiori comprensive di bonus. Affare a titolo definitivo. Il Bayer spinge dopo la cessione di Havertz al Chelsea: ore calde per Schick, a un passo dal trasferimento a Leverkusen.

Fonte: Tuttomercatoweb.com