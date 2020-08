Ufficiale: Cetin ceduto in prestito al Verona (COMUNICATO AS ROMA)

AS ROMA NOTIZIE – La Roma ufficializza con un comunicato la cessione di Mert Cetin all’Hellas Verona chiarendo anche le modalità dell’affare. Ecco il testo della nota:

“L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo all’Hellas Verona i diritti alle prestazioni sportive di Mert Cetin.

Il calciatore turco giocherà nel club gialloblù fino al 30 giugno 2021. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione e di controopzione.

Mert Cetin è arrivato in giallorosso nell’estate del 2019 e in questa stagione ha totalizzato 6 presenze.Il Club augura al calciatore le migliori fortune per questa nuova esperienza”.

Fonte: asroma.com