Pau Lopez titolare dopo la sosta: la Roma punta a rilanciare il suo investimento. Olsen terzo incomodo

AS ROMA NOTIZIE – Pau Lopez resta in panchina. Per ora. Contro l’Udinese toccherà di nuovo ad Antonio Mirante, ma dopo la pausa per le nazionali è molto probabile rivedere lo spagnolo difendere i pali della Roma. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Pau Lopez, un investimento da rilanciare

A Trigoria infatti sono tutti consapevoli che tenere Pau Lopez in panchina per tutta la stagione a fare il secondo di un portiere di 37 anni significherebbe depauperare completamente l’investimento fatto l’estate scorsa per l’ex Betis. Quest’anno, con gli ammortamenti, Pau Lopez risulta a bilancio per 22 milioni di euro. Ecco perchè l’intenzione è quella di provare in tutti i modi a valorizzare il calciatore. Sul mercato infatti non sono arrivate offerte se non semplici prestiti gratuiti che però non hanno convinto la Roma.

Titolare contro il Benevento

Alla ripresa del campionato, che avverrà intorno alla metà di ottobre, rivedremo dunque Pau Lopez titolare della Roma. E lo farà, se tutto andrà bene, nel match casalingo contro il Benevento, una partita “comoda” per fargli riprendere confidenza con i pali. Il portiere spagnolo infatti sembra aver perso la calma e la sfrontatezza dei primi mesi dopo l’errore nel derby. Dopo il lockdown, anche per un fastidioso infortunio, non ha mai ripristinato il sistema operativo. Con l’aiuto di Savorani si sta allenando con grande professionalità per farsi trovare pronto quando verrà chiamato in causa.

Il terzo incomodo di nome Olsen

In mezzo alla vicenda Pau Lopez ce n’è poi un’altra da non scordare, che è quella legata a un altro portiere ancora a Trigoria e che il club non è riuscito a piazzare. Si tratta di un certo Robin Olsen, anche lui investimento niente male del club ai tempi di Monchi. Lo svedese ha ricevuto qualche offerta che però non lo ha convinto. E per ora resta a Trigoria. A fare da terzo incomodo.

Fonte: Corriere dello Sport