Da Zaniolo a Ibanez, Friedkin cambia strategia: i gioielli della Roma non sono più in vendita

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il cambiamento è in atto, per vederne i primi risultati concreti servirà tempo. Ma intanto l’impatto che i Friedkin hanno avuto sul mercato in uscita della Roma ha già fatto vedere i primi frutti. Se prima infatti i giovani talenti venivano utilizzati per fare plusvalenza, ora vengono considerati incedibili. Una bella novità.

Pellegrini e Zaniolo subito intoccabili

La prima mossa di Dan Friedkin, appena subentrato a Pallotta, è stata quella di blindare i ragazzi più promettenti della squadra, e cioè Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Non si toccano, il diktat del nuovo proprietario. Per fare cassa sono stati ceduti tutti quei calciatori che non erano ritenuti funzionali al progetto, da Schick a Florenzi, passando per Cengiz Under. Ma le colonne portanti della squadra del futuro sono state tolte dal mercato.

Ibanez, no a 30 milioni dal Leicester

A conferma di questa nuova strategia c’è il secco “no” dato al Leicester che si era fatto avanti per Roger Ibanez, difensore centrale che la Roma ha da poco acquistato dall’Atalanta e che sta dimostrando di saperci fare. Il brasiliano, a soli 21 anni, è diventato titolare della retroguardia giallorossa. Le sue prestazioni, seppur con qualche normale sbavatura, stanno attirando le attenzioni dei club della Premier. Il Leicester era arrivato a offrire ben 30 milioni di euro per Ibanez. In altri tempi forse Roger sarebbe stato ceduto sull’altare della plusvalenza, stavolta invece è arrivato il no della Roma.

“Il vento sta cambiando dentro Trigoria”

“Il vento sta cambiando“, si vocifera tra le mura di Trigoria, racconta oggi il Corriere dello Sport. Negli ultimi anno il reparto arretrato ha vissuto delle vere rivoluzioni, mentre quest’anno sono rimasti Mancini e Ibanez ed è arrivato un altro talento che è Kumbulla. E a breve potrebbe fare ritorno anche Smalling. La Roma insomma ha mantenuto la promessa che aveva fatto il CEO Fienga: “Stiamo facendo il massimo sforzo per tenere i giocatori che si sono distinti, senza darli via”.

