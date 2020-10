Ramadani propone Vlahovic direttamente a Friedkin: ora la Roma ci pensa sul serio

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Ultimi botti di mercato, il 5 ottobre si avvicina. E occhio alla Roma, che in queste ore potrebbe regalare qualche bella sorpresa ai suoi tifosi dopo una sessione un po’ soporifera. Dopo Smalling, per il quale già oggi potrebbe arrivare il via libera, in arrivo anche una punta. Resta però da capire quale. I nomi in ballo al momento sono tre.

Vlahovic, Ramadani ne parla con Friedkin

Nelle ultime ore sono in forte ascesa le quotazioni di Dusan Vlahovic, 20 anni, centravanti serbo della Fiorentina che, racconta oggi “Il Messaggero”, l’agente Fali Ramadani ha proposto alla Roma. E non a uno dei tanti intermediari, ma direttamente a Dan Friedkin. Per la nuova proprietà un’occasione per diventare ancora più operativi, anche sul mercato.

Commisso spara alto: 25 milioni

E la Fiorentina? Il giocatore è cedibile, tanto da essere finito sul mercato. Ma Commisso, con cui Friedkin potrebbe avere un contatto diretto nelle prossime ore, spara alto e chiede 25 milioni. Troppi per un giocatore che, pur essendo di belle speranze, ha fatto ancora troppo poco per dimostrare di valere tutti quei soldi. Su Vlahovic c’è anche il Verona, disposto a prenderlo in prestito secco. A fronte di un affondo dei Friedkin, è chiaro che la prospettiva di trasferirsi nella Capitale farebbe pendere la bilancia a favore della Roma. Va però convinta la Fiorentina, che almeno per ora non ha aperto ai giallorossi.

Borja Mayoral e Jovic, piste aperte

Ma non c’è solo Vlahovic nel mirino della Roma. Sono altre due le piste su cui i giallorossi stanno ragionando in queste ore. Ed entrambe portano al Real Madrid, e più precisamente a Luka Jovic, che ieri ha giocato titolare nella vittoria (1-0) sul Valladolid, e a Borja Mayoral, che invece è stato impiegato da Zidane solo per uno scampolo di gara. Lo spagnolo, per costi, resta il preferito. Ma bisogna capire le intenzioni del club madridista, che sta continuando a traccheggiare. Jovic piace parecchio ma guadagna tanto. E verrebbe alla Roma solo per fare il titolare. Un particolare non da poco.

Fonte: Il Messaggero