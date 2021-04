De Rossi ricoverato allo Spallanzani per il Covid: ha una polmonite, condizioni “discrete”

AS ROMA NEWS – C’è apprensione per le condizioni di salute di Daniele De Rossi. L’ex centrocampista giallorosso, scrive in questi minuti il portale iltempo.it, è stato ricoverato all’Ospedale Spallanzani di Roma.

La bandiera giallorossa aveva da poco cominciato a lavorare con la Nazionale azzurra, nella quale si era sviluppato un focolaio di Covid, che ha finito per contagiare anche De Rossi.

Le condizioni del calciatore però sarebbero peggiorate nelle ultime ore. Stando a quanto rivela Repubblica.it, Daniele De Rossi avrebbe contratto una polmonite. Le sue condizioni vengono definite “discrete“, ma tali comunque da suggerire un ricovero.

Fonti: iltempo.it / Repubblica.it