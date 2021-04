AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di venerdì 9 aprile 2021:

Ore 13:00 – Dopo la vittoria di ieri, la Roma sale al 15esimo posto del Ranking Uefa, alle spalle del Tottenham. Al primo posto c’è il Bayern Monaco, seguito da Real Madrid, Barcellona e Juventus. Le altre italiane: Napoli 20esimo, Inter 26esima, Atalanta 27esima, Lazio 34esima, Milan 53esimo. (Uefa.com)

Ore 12:20 – La Roma punta per il futuro su Pedro Ferreira, attuale capo scouting del Benfica, che il ds Tiago Pinto ammira moltissimo. A tal proposito il GM lo sta corteggiando per convincerlo a trasferirsi dalle parti di Trigoria. (A Bola)

Ore 10:00 – Paulo Fonseca e lo sfogo a fine partita: “Quello che è stato detto sulla presunta lite coi giocatori è una bugia incredibile, è tutto falso, non è serio“. Il tecnico si prende la sua rivincita e ora la sua conferma alla guida della Roma torna possibile. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – Pau Lopez è l’eroe della serata della Johan Cruyff Arena: tra parate e il rigore parato, lo spagnolo si prende finalmente la scena e viene premiato con la palma del migliore in campo dei giornali.

Ore 9:00 – Roger Ibanez come Di Bartolomei: nel giorno del compleanno dell’indimenticato capitano giallorosso, il brasiliano segna un gol che ricorda moltissimo la storica “bomba” di Ago. E la foto fa impazzire il web. GUARDA LO SCATTO

