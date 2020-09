Zaniolo, infortunio al ginocchio in Nazionale: probabile rottura del crociato. Gli aggiornamenti

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Brutte notizie arrivano dall’Olanda per quanto riguarda l’infortunio di Nicolò Zaniolo: stando a quanto riferisce Filippo Biafora de Il Tempo su Twitter, il problema accusato dal giocatore giallorosso riguarderebbe sempre il crociato. Stando a quanto riferiscono in questi minuti diversi giornalisti, al 99% si tratta di rottura del legamento stavolta del ginocchio sinistro.

Zaniolo: manca solo la certezza degli esami strumentali, ma dovrebbe essere rottura del legamento crociato del ginocchio. Una sfiga mai vista così tutta insieme #Zaniolo #ASRoma #OlandaItalia — Andrea Pugliese (@Puglio11) September 7, 2020

Il medico dell’Italia, il dottor Ferretti, ha dichiarato: “Si è trattato di una distorsione di una certa importanza e di attendere domani per ulteriori dettagli”, ma dall’entourage di Zaniolo filtra purtroppo un certo pessimo sulla possibilità che possa trattarsi della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

ULTIME NEWS AS ROMA – Paura, e tanta, per Nicolò Zaniolo. Il giocatore giallorosso, impegnato questa sera con la maglia dell’Italia, è dovuto uscire dal campo a fine primo tempo per un infortunio piuttosto preoccupante.

Durante il match di Nations League contro l’Olanda, il centrocampista della Roma è dovuto uscire dal campo zoppicando per un problema al ginocchio sinistro.

Il timore è che il calciatore abbia avuto una ricaduta dopo il grave infortunio al crociato da cui aveva appena recuperato. Zaniolo è uscito dal campo con le proprie gambe anche se decisamente claudicante e preoccupato, la speranza è che non sia niente di grave. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

