Pedro, c’è l’offerta. E Willian si offre

Il ds della Roma, Gianluca Petrachi, continua a studiare il mercato dei parametro zero per la prossima sessione di trattative. Tra i nomi accostati ai giallorossi, continuano a circolare due attaccanti in uscita dal Chelsea: Pedro e Willian.

Per lo spagnolo la Roma ha già fatto un tentativo a gennaio e dall’Inghilterra confermano che un accordo potrebbe essere vicino: stipendio da tre milioni netti per due stagioni, con opzione per la terza. Willian è stato offerto recentemente a Petrachi, al brasiliano piacerebbe lavorare in Italia e con Fonseca, ma le sue richieste per il momento sembrano essere troppo alte: 5 milioni di ingaggio.

Fonte: Corriere dello Sport